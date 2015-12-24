بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مقر قوات الأمن ويهنئهم بالمولد النبوى

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بزيارة مقر قوات الأمن بطور سيناء، حيث التقى بالقيادات من الضباط والجنود وهنأهم بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأشار المحافظ إلى أن الدين الإسلامى يدعو إلى التسامح والفضيلة وينبذ العنف والإرهاب، وأن الدفاع عن الوطن هو أسمى أنواع العمل، وأننا شعب واحد ودم واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحى، كلنا فداء للوطن، وأن رصاصات الإرهاب الأسود لا تفرق بين أى دين، وحذر أنه لابد من توخى الحذر من الأفكار الهدامة والمنحرفة ولا بد من تحمل المسئولية مع القوات المسلحة فى الحفاظ على وطننا العزيز كما قال السيد رئيس الجمهورية بأن أبناء القوات المسلحة والشرطة هما درعا هذا الشعب وحمايته.

وأعلن عن اهتمامه الشديد بتوفير حياة كريمة لأبنائه المجندين ليقوموا بعملهم بجد وإخلاص، قام المحافظ واللواء مجدى موسى مدير الأمن بالمرور على العديد من المنشآت منها مسجد والحديقة وعنابر المجندين واستراحات الضباط ومستشفى المجندين ووعد بافتتاح عدد منها فى يوم عيد الشرطة القادم 25 يناير الذى يعد عيدا للمحافظة بأكملها، رافق المحافظ اللواء مجدى موسى مدير الأمن واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمحافظة جنوب سيناء.



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