وصول 275 سائح لميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائح من مختلف الجنسيات و168 طاقم قادمة من ميناء العقبة وذلك لزيارة مناطق رأس محمد وسانت كاترين ودهب والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء وتأكيدا لتوافر الأمن والأمان بمدينة شرم الشيخ.

وأكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات ورفع درجة الاستعداد داخل الميناء لانهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

على جانب آخر غادر ميناء الغردقة السفينة السياحية هامبورج وعلى متنها 286 سائح من مختلف الجنسيات و169 طاقم متجهة إلى ميناء صلالة بعمان.