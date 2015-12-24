أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 275 سائح لميناء شرم الشيخ

Google+ Print
وصول 275 سائح لميناء شرم الشيخ وصول 275 سائح لميناء شرم الشيخ
استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائح من مختلف الجنسيات و168 طاقم قادمة من ميناء العقبة وذلك لزيارة مناطق رأس محمد وسانت كاترين ودهب والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء وتأكيدا لتوافر الأمن والأمان بمدينة شرم الشيخ.

وأكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات ورفع درجة الاستعداد داخل الميناء لانهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

على جانب آخر غادر ميناء الغردقة السفينة السياحية هامبورج وعلى متنها 286 سائح من مختلف الجنسيات و169 طاقم متجهة إلى ميناء صلالة بعمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365