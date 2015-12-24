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وزير خارجية اليمن يصل القاهرة لحضور اجتماع الجامعة العربية الطارئ

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وزير خارجية اليمن يصل القاهرة لحضور اجتماع الجامعة العربية الطارئ وزير خارجية اليمن يصل القاهرة لحضور اجتماع الجامعة العربية الطارئ

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، عبد الملك المخلافي، وزير خارجية اليمن، في زيارة لمصر؛ للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بناء على طلب العراق؛ لبحث التدخل العسكري التركي بشمال العراق، وذلك بمقر جامعة الدول العربية .

يأتي الاجتماع بناء على طلب العراق بعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث دخول قوات عسكرية تركية إلى عمق أراضيها خاصة في مدينة الموصل، ويرأس الاجتماع  دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية .

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