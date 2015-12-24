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«نجوى جويلي» أول مصرية في البرلمان الإسباني

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«نجوى جويلي» أول مصرية في البرلمان الإسباني «نجوى جويلي» أول مصرية في البرلمان الإسباني

نجوى جويلى 

فازت نجوى جويلى (24 عاما)، الإسبانية ذات الأصول المصرية، بمقعد فى البرلمان الإسباني عن حزب بوديموس “نحن قادرون”، الذي تعتبر أحد مؤسسيه، والذي حل الثالث في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي، والحزب الذي انضم إليه العديد من الشباب بحثًا عن وجود حقيقي لهم في المؤسسات السياسية الأوروبية والإسبانية.

هذا الفوز الكبير الذي حققته نجوى وضعها في دائرة الأضواء الإعلامية في إسبانيا، وفي العالم، لاسيما بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات، في الدولة بأكملها، بما يجعلها أول نائبة في البرلمان الإسباني من أصل عربي، وأصغر نائبة فيه، ويخوّلها رئاسة أولى جلسات البرلمان، حسبما ذكر موقع “أخبار ”.

نجوى الفتاة الجذابة السمراء تتحدر من أسرة مصرية نوبية، كانت تعيش في أسوان قبل أن يقرر والدها السفر إلى إسبانيا، عندما كان شابا لإكمال تعلمه للغة الإسبانية التي كان قد بدأ تعلمها في المركز الثقافي الإسباني في القاهرة، ليبدأ رحلة كفاح استطاع خلالها أن يقيم شركته السياحية الخاصة مع أحد أصدقائه.

 

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