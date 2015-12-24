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بالصور.. تهديد مدير مخازن الطرق لكشفه مخالفات بالوادى الجديد

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بالصور.. تهديد مدير مخازن الطرق لكشفه مخالفات بالوادى الجديد بالصور.. تهديد مدير مخازن الطرق لكشفه مخالفات بالوادى الجديد
تباشر جهات رقابية تحقيقاتها فى عدة مخالفات مالية وإدارية بمديرية الطرق بالوادى الجديد، تقدم بها أحد الموظفين والذى يشغل منصب أمين مخازن المديرية.

وقال المحاسب عثمان عبد المنعم مدير مخازن المديرية، إنه تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية مشفوعا بالمستندات بشأن رصد مخالفات مالية تمثلت فى إهدار مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه بعد تركيب مظلات بالمديرية على مساحة 342 متر مربع وبمواصفاتها بالفواتير المرفقة والواردة من مركز الصيانة بقيمة 88 ألف جنيه تقريبا، وتم التركيب الفعلى للمظلات بواقع عقد بين مديرية الطرق ومركز الصيانة التابع لديوان عام المحافظة والذى يديرهما شخص واحد ووقع على العقد كطرف أول وطرف ثانى بالمخالفة للقانون.

وأضرب المحاسب عثمان عبد المنعم مدير مخازن المديرية، سابقا وآخرون عن الطعام بمستشفى الخارجة العام، اعتراضا على تلك المخالفات بعد شكه فى فواتير المظلات، وأضاف أنه عمل 3 عروض استرشادية لنفس مواصفات تلك المظلات من ثلاثة أماكن مختلفة وفوجئ بفروق الأسعار الكبيرة بينها وبين ما تم التعاقد عليه مع مديرية الطرق، وعلى الفور تقدم بمذكرة لمحافظ الوادى الجديد بشأن تلك المخالفة والتى تمت إحالتها إلى التحقيق.

وأضاف عبد المنعم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تلقى تهديدات من مدير قطاع الطرق بسبب ما سبق، ووقع جزاءات إدارية عليه دون وجه حق، الأمر الذى أعلن عبقه الإضراب عن الطعام، وطلب ندبه من مديرية الطرق بعيدا إلى جهة حكومية أخرى ليتسنى له الاستقرارا النفسى والمعيشى فى الوقت الذى يتم فيه التحقيق فى تلك المخالفة ومخالفات أخرى دون اتخاذ إجراءات بهذا الشأن حفاظا على المال العام.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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