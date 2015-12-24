«كتائب القسام» تعلن مقتل أحد عناصرها أثناء الإعداد والتدريب

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، مساء أمس الأربعاء، مقتل أحد عناصرها “أثناء الإعداد والتدريب”.

وأضافت كتائب القسام، في تصريح صحافي مقتضب إن “محمود أبو جحجوح (31 عاماً) من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، قضى الأربعاء أثناء الإعداد والتدريب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولم توضح الكتائب المزيد من التفاصيل حول ظروف مقتل أبو جحجوح.

وقتل العشرات من عناصر الفصائل المسلحة في غزة، أثناء التدريبات أو حفر الأنفاق أو تصنيع وتجهيز العتاد العسكري والسلاح.

وكانت كتائب القسام أعلنت نهاية عام 2012 مقتل 50 من عناصرها خلال الإعداد والتدريب بين عامي 2009 و2012.