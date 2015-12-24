فيديو| مصرع 25 شخص وإصابة 107 في حريق مستشفى جازان بالسعودية

توفي 25 شخصاً وأصيب 107 آخرون في حريق شبّ فجر اليوم الخميس في مستشفى جازان العام.

وقد باشرت 21 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدني مدعومة بفرق أمنية وإسعافية وخدمية إطفاء حريق شب في مستشفى جازان العام في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، نقلاً عن “العربية نت”.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق عن وقوع حادث حريق بمستشفى جازان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة، وتم انتقال 4 فرق من مدينة جيزان، وتم دعمها بـ17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كافة إدارات ومراكز المنطقة، بالإضافة إلى جميع الجهات الإسعافية والأمنية والخدمية التي شاركت في الحادث، حيث قامت الفرق بعملية إخلاء للموقع والسيطرة على الحادث.

وأشار إلى أنه تم نقل الحالات المصابة للمستشفيات الخاصة والعامة في المنطقة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.

" frameborder="0">" frameborder="0">