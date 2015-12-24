للحوامل.. أهم النصائح لتفادى ألم الظهر فى فترة الحمل

كتبت هبة مصطفى

الشعور بألم الظهر فى فترة الحمل أحد المشاكل الصحية التى تعانى منها أغلب النساء خلال تلك المرحلة، نتيجة ممارستهن بعض العادات الخاطئة، والتى يمكن تجنبها.

ألم الظهر فى فترة الحمل

نصائح ضرورية لتفادى ألم الظهر فى فترة الحمل



>

تقول دكتورة إيمان يحيى استشارى أمراض النساء والتوليد، إن أغلب النساء يعانين خلال فترة الحمل من بعض المشاكل الصحية مثل وجود الم أسفل العمود الفقرى بالظهر نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها : 1)تأثير وزن الجنين وحجمه داخل أحشاء الأم، وكلما زاد حجم ووزن الجنين كلما مثل حملا زائدا على ظهر الحامل . 2)تعرضها للإجهاد والوقوف لفترات طويلة . 3)ضعف عضلات الظهر والعمود الفقرى للحامل قبل حملها .تنصح د. إيمان بضرورة تجنب المرأة لممارسة بعض العادات التى تتسبب فى حدوث مشاكل بالعمود الفقرى والظهر خلال فترة حملها، مثل ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى، وكذلك تجنب الوقوف لفترات طويلة والتعرض للإجهاد البدنى لساعات طويلة .

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });