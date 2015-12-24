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النقل والتعاون الدولى يوقعان اتفاق تمويل الشريحة الثانية لخط المترو الثالث

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النقل والتعاون الدولى يوقعان اتفاق تمويل الشريحة الثانية لخط المترو الثالث النقل والتعاون الدولى يوقعان اتفاق تمويل الشريحة الثانية لخط المترو الثالث
يوقع وزيرا النقل سعد الجيوشى والتعاون الدولى سحر نصر،اليوم الخميس اتفاق التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة-مطار القاهرة)" بين الهيئة القومية للأنفاق وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB).

تجدر الإشارة إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمتد من إمبابة والمهندسين وجامعة القاهرة غرب النيل ويمر بميدان الكيت كات ثم أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة ـ العباسية – أرض المعارض ـ استاد القاهرة ـ حتى محطة هارون بمصر الجديدة ليتفرع فرعان أحدهما إلى ألف مسكن ـ النزهة – جسر السويس وصولا إلى موقف العاشر من رمضان حيث محطة المستشار عدلى منصور عند الطريق الدائرى والثانى من محطة هارون مرورا بشارع الحجاز ثم الكلية الحربية ومساكن الشيراتون لتنتهى عند صالة الوصول رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.

وأكدت الوزارة، أن ذلك لخدمة المدن الجديدة فى شـــــرق القاهــرة بالإضافة إلى القادمين مــن محافظات الإسماعيلية ـ بورســعيد ـ الشرقية وتحقيق تبادل الخدمــة مع وســـائل النقل المختلفة ليصل إجمالى طول الخط الثالث للمترو حوالى 47.87 كم وعدد 39 محطة.

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مصر 365