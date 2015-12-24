رئيس الوزراء يبدأ اليوم اجتماعات إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات اعتبارا من اليوم لتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وجذب الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين فى هذا المجال.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل.

ومن المقرر خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بحصر الأراضى المقرر استغلالها فى تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع المهم، والذى يأتى فى إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

- الحكومة: إجراءات عاجلة للانتهاء من الخطة الشاملة لتنفيذ السلاسل التجارية

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