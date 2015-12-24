ضبط 8 قطع سلاح و1478 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير مرخصة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 8 متهمين بحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى 27 طلقة نارية، تحرر عن الوقائع المحضر اللازم.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 متهمين جنائيين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه ومشاجرة، فيما تم ضبط 23 ميسونًا من الحشيش بحوزة عاطل بقصد الاتجار تزن 24 جراما.

ونجحت الحملة فى تحرير 174 مخالفة مرافق، منها إعدام 38 كلبا ضالا، كما تم تحرير 1478 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 32 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، فيما تمكنت حملة لمباحث التموين من ضبط 34 قضية تموينية متنوعة منها 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و6 عدم حمل شهادة صحية و5 إنتاج خبز ناقص الوزن.