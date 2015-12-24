أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 8 قطع سلاح و1478 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 8 قطع سلاح و1478 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 8 قطع سلاح و1478 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير مرخصة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 8 متهمين بحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى 27 طلقة نارية، تحرر عن الوقائع المحضر اللازم.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 متهمين جنائيين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه ومشاجرة، فيما تم ضبط 23 ميسونًا من الحشيش بحوزة عاطل بقصد الاتجار تزن 24 جراما.

ونجحت الحملة فى تحرير 174 مخالفة مرافق، منها إعدام 38 كلبا ضالا، كما تم تحرير 1478 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 32 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، فيما تمكنت حملة لمباحث من ضبط 34 قضية تموينية متنوعة منها 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و6 عدم حمل شهادة صحية و5 إنتاج خبز ناقص الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد