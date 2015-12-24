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مصادر: أمين بيت الزكاة والصدقات يتقدم باستقالته بعد خلاف حول إدارة البيت

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مصادر: أمين بيت الزكاة والصدقات يتقدم باستقالته بعد خلاف حول إدارة البيت مصادر: أمين بيت الزكاة والصدقات يتقدم باستقالته بعد خلاف حول إدارة البيت
أكدت مصادر أن الدكتور محمد ناصر فؤاد، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى ،تقدم باستقالته ،لمجلس البيت برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،فى جلسته الأخيرة ،وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها لقبولها .

وتابعت المصادر أن الاستقالة جاء بعد خلاف شديد مع بعض أعضاء مجلس الأمناء نتيجة تدخلهم فى إدارة البيت ، وعدم الموافقة على ما تقدم به من وضع حدود وخطوط فاصلة بين واضعى الاستراتيجيات والجهاز التنفيذى.

كان أن الدكتور محمد ناصر فؤاد قد تولى مهام المنصب رسميا منذ ١١ شهرا.


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