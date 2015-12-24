افتتاح المؤتمر الدولى لأمراض النساء والتوليد فى الأقصر برعاية شيخ الأزهر

تنطلق اليوم الخميس، بمحافظة الأقصر فاعليات المؤتمر الدولى لأمراض النساء والتوليد والذى تستضيفه الأقصر خلال الفترة من 24 إلى 26 من ديسمبر، ويقام هذا العام تحت شعار "مستقبل صحة المرأة" بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والأطباء بأقسام النساء والتوليد بالجامعات الأوربية والمصرية والمراكز البحثية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، ويرأس المؤتمر الدكتور محمود العديسى ومن المقرر ان يشهد محافظ الأقصر محمد بدر فاعليات افتتاح المؤتمر باحدى الفنادق الخاصة بمدينة الأقصر.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل للتدريب ، كما يتناول المؤتمر الرؤية المستقبلية وكل ما هو جديد فى أمراض النساء والولادة بمشاركة نخبة من المتخصصين فى العديد من المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، كما يقدم المؤتمر توصيات مهمة بشأن أمراض النساء والولادة.