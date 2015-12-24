642 شكوى عمالية لـ«كلنا آذان صاغية»

تلقى برنامج «كلنا آذان صاغية» بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي 642 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري عبر الخط المجاني 8005005 مقابل 1407 شكاوى عمالية في العام الماضي، وذلك وفقاً لإحصائيات اطلع عليها اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي خلال جولته التفقدية بالإدارة ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

كما اطلع المزينة على برنامج «مساكن سكانية ملائمة» الذي يهدف إلى عمل جولات تفتيشية لتحسين المعيشة في ثكنات العمال والوقوف على أوضاعهم، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى العمالية في أماكن تواجدهم والبت فيها، حيث قام البرنامج بتنفيذ 785 جولة تفتيشية على ثكنات العمال خلال العام الجاري، موجهاً بالقيام بجولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة العمل وبلدية دبي.

حقوقك مصانة

وتعرف القائد العام لشرطة دبي إلى إنجازات برامج قسم العمالة المؤقتة مثل «حقوقك مصانة» الذي يهدف إلى معالجة المشكلات العمالية والمطالب الحقوقية المشروعة للعمالة ومواجهة الأزمات والتوقفات العمالية، ووضع الحلول والمعالجات لها عن طريق الانتقال إلى مواقع التوقفات، والعمل على استرجاع المبالغ التي تأخرت الشركات في دفعها كأجور العمال.

وتفقد المزينة يرافقه العقيد الدكتور عارف محمد عبد الرحيم مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وعدد من مديري الإدارات والضباط، إدارة حماية الطفل والمرأة واطلع على إحصائياتها، حيث قدم قسم الدعم الاجتماعي الدعم لـ 96 حالة، بينما قدم قسم حماية الطفل الدعم القانوني لـ 62 حالة، وقدم قسم حماية المرأة بتقديم مساعدة إلى 33 حالة.

واستعرض إحصائيات إدارة مكافحة الإتجار بالبشر، حيث سجلت شرطة دبي 6 قضايا العام الجاري مقارنة بـ 7 قضايا اتجار بالبشر في العام 2014، واطلع على سير العمل في إدارة حماية الحقوق والحريات، حيث سجلت الإدارة 140 تظلما من موظفي شرطة دبي، تمت احالتها إلى اللجان المختصة العسكرية والمدنية للبت فيها وفقا لقوانين الموارد البشرية المعمول بها في حكومة دبي، حيث أثبتت تلك اللجان دقة الأحكام الصادرة منها عن طريق لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي.

مساعدات

واستعرض ما قدمته الإدارة من خدمات إنسانية لموظفي شرطة دبي، والتي تنوعت بين المساعدات الخاصة بالعلاج والرسوم الدراسية، إضافة إلى وجود صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتم من خلاله مساعدة الموظفين في حال تعرضهم للأزمات والكوارث، حيث بلغ عدد الحالات التي تم مساعدتها في هذا المجال 10 حالات، كما قام صندوق التكافل بمساعدة 872 حالة شملت رسوماً دراسية ومساعدات علاجية ومساعدات في دفع الايجار.

أهداف

أكد اللواء خميس مطر المزينة أن الاهتمام بحقوق الإنسان والوقوف بوجه كل ما يمس كرامته وينتهك إنسانيته يعد من أهم الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي تماشيا مع نهج القيادة الرشيدة الذي جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال. ووجه بتنظيم حملات توعوية للأسر بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وصندوق الزواج، وحملات توعية تثقيفية بزواج الأقارب.