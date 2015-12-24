مصرع طالب فى حادث تصادم ووفاة عامل عقب تناوله طعام فاسد بسوهاج

شهد الطريق الزراعى"أسيوط - سوهاج"، بناحية مركز المراغة شمال المحافظة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية توك توك بدون لوحات نتج عن حادث التصادم وفاة قائد الدراجة البخارية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى دائرة المركز ووجود حالة وفاة .

بالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى شرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة باصطدم السيارة رقم 7465 ب هـ أ " نقل" قيادة "سعيد . ع ع . م " 31 سنة عامل - ويقيم دائرة مركز دمنهور " البحيرة " بدراجة نارية " توك توك " قيادة "محمد . ع . ى" 15 سنة طالب - ويقيم بذات الناحية نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية فور وصولة المستشفي المركزى.

بسؤال قائد السيارة، قرر بأنه أثناء سيرة تجاه سوهاج فوجئ بتخطى الدراجة النارية المشار إليها من الناحية ‏اليمنى ولم يتمكن من مفاداتها، وبسؤال والد المتوفى المدعو "مدرس"، ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ‏واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث مما نتج عنه وفاة نجله.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19356 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.‏

وفى سياق متصل استقبل مسشتفى سوهاج الجامعى، عاملا فى بداية العقد الثانى من العمر مصابا " بقىء مستمر واتساع بحدقة العين" وتوفى عقب ذلك، إثر تناول وجبة طعام فاسدة، وبالكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة ‏الدموية والتنفسية نتيجة تناول طعام فاسد أدى إلى تسمم معوى حاد ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت ‏تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6442 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .