محامى: إيهاب توفيق معرض للحبس أو الغرامة إذا ثبت كذب اتهامه لطالبين بالسرقة

أكد المحامى طارق جميل سعيد أن الفنان إيهاب توفيق سيوجه إليه تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف إذا ثبت عدم صحة إدعائه وإتهامه لطالبين بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه منه بشارع جامعة الدول العربية بالعجوزه.

وتنص الماده 305 من قانون العقوبات، أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به وتعد عقوبة البلاغ الكاذب هى عقوبة القذف المنصوص عليها فى المادة 303 عقوبات، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

>كان المطرب إيهاب توفيق قد تقدم ببلاغ للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة اتهم فيه شخصين بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه من سيارته بشارع جامعة الدول العربية وقدم رقم لوحة السيارة التى كانا يستقلانها.

وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين وتبين أنهما طالبين أحدهما يدرس بجامعة إسبانية والآخر يدرس بجامعة خاصة بــ6 أكتوبر، وبمواجهتهما أنكرا سرقتهما أية نقود من المطرب وذكرا للعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة أنهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بشارع جامعة الدول العربية انحرف المطرب تجاههما مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم ثم تركاه وانصرفا عقب ذلك، فتم تحرير محضر بالواقعة وبإحالتهما إلى النيابة قررت إخلاء سبيلهما بضمان بطاقتهما الشخصية وأمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله.