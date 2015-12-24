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وزير خارجية السودان يؤكد ثقة بلاده فى التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب

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وزير خارجية السودان يؤكد ثقة بلاده فى التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب وزير خارجية السودان يؤكد ثقة بلاده فى التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب

>أبدى وزير الخارجية بجمهورية السودان إبراهيم غندور، ثقة بلاده فى التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن السودان طرفاً فى أى تحالف صادق لمحاربة الإرهاب.

وقال غندور فى تصريح صحفى بعد مباحثات مشتركة مع نظيرته النيجرية: " عندما يوقع السودان على أى تحالف أو ينضم إليه، يلتزم بأى تكاليف تأتى منه "، مبيناً أن مباحثاته مع بولاما ركزت على مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن المنطقة الممتدة من شرق إفريقيا إلى غربها أصبحت مكانا للحركات الإرهابية التى تهدد الجميع، منوهاً إلى تطابق الآراء فى القضايا الإفريقية التى سيتم بحثها فى قمة مرتقبة خلال يناير المقبل بأديس أبابا.

من جهتها أكدت وزيرة خارجية النيجر، عائشة بولاما، التزام بلادها التام بمحاربة الجماعات الإرهابية التى تقتل باسم الإسلام، وقالت: "إن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون عالمية" .
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