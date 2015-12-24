سفينة "طلائع إفريقيا" ترسو بأسوان معلنة ختام مبادرة "تجمعنا قارة"

جاءوا من دول افريقية مختلفة جمعتهم سفينة واحدة، أبحرت على مدار 4 أيام بنهر النيل شريان الحياة بمبادرة "تجمعنا قارة"، التى نفذتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالأقصر وأسوان خلال الفترة من 18 – 22 ديسمبر الجارى.

رست سفينة "طلائع إفريقيا" بأسوان معلنة ختام فعاليات المبادرة فى نسختها الثانية، والتى تضمنت زيارة المعالم التاريخية والأثرية بالأقصر وأسوان ومشاهدة هويس اسنا وجولات حرة للمشاركين وتنظيم ورش عمل تنموية فنية ومسرحية وغنائية وبيئية.

وشارك في المبادرة طلائع من دول السودان، جنوب السودان، جزر القمر، السنغال، نيجيريا، مالى، الصومال، الكونغو، إثيوبيا، النيجر، جامبيا، غينيا كوناكرى، أوغندا، علاوة على مشاركة طلائع جمهورية مصر العربية.



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