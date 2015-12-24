الصومال تمنع الاحتفال بأعياد رأس السنة تخوفاً من هجمات إرهابية

>منعت الحكومة الصومالية الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة فى البلاد، معللة قرارها بأن مثل هذه الاحتفالات "مخالفة" لقيم المجتمع وقد تؤدى إلى اعتداءات من حركة "شباب المجاهدين" المتطرفة.

وأوضح الشيخ محمد خيرو المدير العام بوزارة الشئون الدينية، أن "كافة الأحداث المرتبطة بالاحتفال بعيد الميلاد أو العام الجديد مخالفة للثقافة الإسلامية ويمكن أن تسىء للأهالى المسلمين".

وأضاف "لا يجب تنظيم أى نشاط" من هذا القبيل، موضحًا أن قوات الأمن تلقت الأوامر بمنع أى احتفال من هذا النوع.

من جهته قال الشيخ بور بارود غورهان، عضو المجلس الإسلامى الأعلى فى الصومال، إن الاحتفالات غير الإسلامية يمكن أن تثير غضب تنظيم الشباب المنضوى تحت تنظيم القاعدة.

وأضاف: "نحن نحذر من تنظيم هذه الاحتفالات التى لا صلة لها بديننا" مشيراً إلى أنها قد تدفع تنظيم الشباب إلى "تنفيذ هجمات".