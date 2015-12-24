65 مليون طن بضائع عبرت قناة السويس من الاتجاهين خلال نوفمبر الماضى

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس،عن عبور بضائع لمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط بإجمالى 13077 ألف طن ، وعبور 13661 ألف طن لشمال البحر المتوسط ، وعبور 7397 ألف طن لغرب البحر المتوسط ، وعبور 6765 ألف طن إلى البحر الأسود ، وإلى منطقة شمال وغرب أوربا شهدت عبور 16002 ألف طن ومن بحر البلطيق شهد عبور 596 ألف طن ، ومن أمريكا شهدت عبور 5712 ألف طن ، بينما شهدت مناطق أخرى 2207 ألف طن ليصل إجمالى البضائع العابرة لشمال القناة 65417 ألف طن.
وأشارت التقارير إلى أن مناطق الجنوب شهدت عبور 11960 ألف طن إلى البحر الأحمر ، و333 ألف طن إلى شرق أمريكا ، و19385 ألف طن إلى الخليج العربى ، وعبور 5736 ألف طن لمنطقة جنوب آسيا ، وعبور 22033 ألف طن لمنطقة جنوب شرق آسيا ، و عبور 5736 ألف طن لمنطقة الشرق الأقصى، وعبور 214 ألف طن لمنطقة أستراليا ليصل إجمالى البضائع العابرة من الجنوب لـ 65417 ألف طن.
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