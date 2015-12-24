قطاع التعليم العام: انتهاء مراجعة صياغة 8 مواد من قانون التعليم الجديد

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من مراجعة صياغة 8 مواد فى قانون التعليم الجديد من قبل اللجنة التى تم تشكيلها خلال الأيام القليلة الماضية .

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه من أبرز المواد التى تم الانتهاء من مراجعتها المادة المتعلقة برياض الأطفال، موضحا أن التغييرات التى تضمنتها المواد بسيطة ، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد معين لانتهاء اللجنة من أعمالها.

الجدير بالذكر أن الوزارة قررت مراجعة قانون التعليم الجديد والذى يضم قرابة 170 مادة و7 أبواب تتعلق بالتعليم العام والخاص والتعليم الأساسى وأعضاء هيئة التدريس، قبل عرضه على البرلمان.