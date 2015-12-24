"المحليات للشباب" تختتم دورتها التدريبية الأولى للتأهيل للانتخابات بالفيوم

اختتمت حملة "المحليات للشباب" بمحافظة الفيوم، أمس الأربعاء، الدورة الأولى لمجموعة من الشباب والشابات الطامحين لخوض المعركة الانتخابية على المجالس الشعبية المحلية، وذلك تحت إشراف منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومى.

وحضر الحفل الختامى وليد أبو سريع منسق عام الحملة بالفيوم، وشادى عبد اللطيف مدير منتدى الشرق الأوسط، وتم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

ومن جانبه، أشار وليد أبو سريع منسق حملة المحليات للشباب بالفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحملة نظمت دورات لشباب الفيوم ممن يرغبون فى خوض انتخابات المحليات، وتشمل الدورات على كل ما يخص الحكم المحلى سواء الأجهزة التنفيذية، ومهامها أو المجالس الشعبية المحلية وأدوارها، مؤكداً أن الحملة لها كوادر فى كل مراكز المحافظة، وأنها مازالت تتلقى طلبات من الشباب من أنحاء المحافظة الراغبين فى الانضمام للحملة.

وأوضح أبو سريع، أن خطة الحملة تهدف إلى تجهيز شباب لخوض الانتخابات فى كل المراكز والقرى بالمحافظة، خاصة وأن الدستور جعل للشباب والمرأة نسبة 50% من مقاعد المجالس الشعبية والمحلية.