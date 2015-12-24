محافظ جنوب سيناء ووكيل "الأوقاف" فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفلت محافظة جنوب سيناء، مساء أمس الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ محمد عبد الرزاق وكيل وزارة الأوقاف، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.

ألقى كلمة الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق، بمسجد المنشية القديمة تناول خلالها الحديث عن مولد الرسول صلى الله علية وسلم، وكيف رباه ربه فأحسن خلقه وغيرت سيرته العطرة مجرى الحياة الإنسانية بأخلاقه وعفته، من الظلام إلى النور ومن الجهل إلى العلم والبصيرة التى أضاءت الدنيا كلها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الاحتفال بيوم مولد الرسول، ضرورة للتمسك الدائم بالأخلاق النبوية والاستفادة منها، مشددا على أهمية التعاون والتماسك من اجل رفع شان الأمة الإسلامية والإعلاء من قدرها ودوام الأمن والسلام.

وشهد الحفل توزيع الجوائر على الفائزين من حفظة القران الكريم.

من جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء، تهنئة رئيس الجمهورية لأهالى جنوب سيناء بهذه المناسبة العطرة داعيا الله عز وجل أن يعيدها على شعب جنوب سيناء بالخير واليمن والبركات.