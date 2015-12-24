أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يناشد مؤيديه عدم تنظيم وقفات لدعمه

Google+ Print
محافظ الشرقية يناشد مؤيديه عدم تنظيم وقفات لدعمه محافظ الشرقية يناشد مؤيديه عدم تنظيم وقفات لدعمه
توجه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بالشكر والعرفان والتقدير لحملة دعمه وتأييده ومطالبة القيادة السياسية ببقائه محافظاً للشرقية.

وناشد عبد السلام فى تصريح صحفى الداعين لتنظيم وقفة أمام مبنى ديوان عام المحافظة أو فى أى مكان آخر كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى عدم تنظيمها، لأنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات أو حركة تنقلات للمحافظين ولم يتلقى أى إخطار بهذا الشأن، وأن كل ما يتم تداوله مجرد تكهنات صحفية وإعلامية.

وقال المحافظ "أذكر أنه لو شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ببقائى بمحافظة الشرقية فإن تلك المشاعر النبيلة سوف تزيدنى إصراراً على العمل بجدية، وأود أن أعبر عن سعادتى بحب أهل الشرقية لى وهذا يكفينى، أما إذا كانت إرداة الله فى التغيير وعدم البقاء بالمحافظة فيكفينى حبكم وتقديركم لما بذلته من جهد خلال الأشهر الماضية، ويعلم الله أننى أعمل حباً لمصرنا الغالية وسعيد بتكليف القيادة السياسية لى بمحافظة الشرقية وأنا خادم لبلدى فى أى مكان يتم تكليفى به".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية