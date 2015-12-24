محافظ الشرقية يناشد مؤيديه عدم تنظيم وقفات لدعمه

توجه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بالشكر والعرفان والتقدير لحملة دعمه وتأييده ومطالبة القيادة السياسية ببقائه محافظاً للشرقية.

وناشد عبد السلام فى تصريح صحفى الداعين لتنظيم وقفة أمام مبنى ديوان عام المحافظة أو فى أى مكان آخر كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى عدم تنظيمها، لأنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات أو حركة تنقلات للمحافظين ولم يتلقى أى إخطار بهذا الشأن، وأن كل ما يتم تداوله مجرد تكهنات صحفية وإعلامية.

وقال المحافظ "أذكر أنه لو شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ببقائى بمحافظة الشرقية فإن تلك المشاعر النبيلة سوف تزيدنى إصراراً على العمل بجدية، وأود أن أعبر عن سعادتى بحب أهل الشرقية لى وهذا يكفينى، أما إذا كانت إرداة الله فى التغيير وعدم البقاء بالمحافظة فيكفينى حبكم وتقديركم لما بذلته من جهد خلال الأشهر الماضية، ويعلم الله أننى أعمل حباً لمصرنا الغالية وسعيد بتكليف القيادة السياسية لى بمحافظة الشرقية وأنا خادم لبلدى مصر فى أى مكان يتم تكليفى به".