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مدير أمن القليوبية يلغى الإجازات ويشدد الحراسات على السجون فى 25 يناير

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مدير أمن القليوبية يلغى الإجازات ويشدد الحراسات على السجون فى 25 يناير مدير أمن القليوبية يلغى الإجازات ويشدد الحراسات على السجون فى 25 يناير
رفعت مديرية أمن القليوبية حالة الطوارئ استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير ،ولمواجهة أى أعمال عنف أو شغب من شأنها تهديد أمن المواطنين.

وقال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية ، إن المدرية على استعداد كامل لمواجهة كل اشكال الإرهاب ، مؤكدا انه لن يسمح لأى شخص بإثارة الشغب، مناشدًا المواطنين بكشف المندسين فى الاحتفالات.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك خطة لحماية أمن ومؤسسات المحافظة خلال 25 يناير تتضمن إلغاء الأجازات ، وتأمين شامل على المحافظة، وتشديد الحراسة على الأقسام الشرطية ، والسجون العمومية التابعة لهما ، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ، ونشر مجموعات قتالية لتأمين مبنى مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة فى ، و فروع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحى وتزويد المبانى والكليات بجامعة بنها بكاميرات مراقبة على مدى الـ 24 ساعة ووضعت المديرية حواجز أسمنتية أمام مديرية الأمن وأغلقت الشارع المجاور لها.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم الدفع بقوات أمن مركزى للمشاركة فى تأمين منطقة سجون أبوزعبل، وسجون القناطر الخيرية، بجانب دعم من القوات المسلحة التى سوف تنتشر على مناطق التأمين بالسجون وأمام منطقة المصانع ببنها وقليوب وشبرا الخيمة، لمنع وصد أى هجوم محتمل عليها والتعامل معه بقوة وحسم.

وأشار مدير الأمن، إلى أنه تم تشديد الحراسات على المنشآت الحيوية المهمة والكنائس والدفع بتشكيلات من الأمن المركزى تحسبا لحدوث أى أعمال عنف.

وأضاف مدير الأمن أنه تم رفع حالة الاستنفار القصوى وإلغاء جميع الإجازات لضباط وجنود الشرطة فى هذا اليوم وتم إعطاء أوامر بزيادة الكمائن على الطريق الزراعى "القاهرة – الإسكندرية" وعلى مداخل ومخارج القليوبية المؤدية إلى القاهرة كما تم تزويد المديرية بعدد من الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات فى حالة وجودها.


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