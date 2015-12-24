مصدر قضائى: النيابة العامة تدرس تظلمات عدد من طلاب الإخوان

قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة تعكف على دراسة تظلمات مقدمة من أسر عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية حول اتهامهم فى قضايا تظاهر وعنف.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن النيابات الكلية بعدد من محافظات الجمهورية، تلقت تظلمات من أسر طلاب الإخوان، طالبوا فيها بالإفراج عن أبنائهم المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وأحداث العنف، مراعاة لمستقبلهم التعليمى وظروفهم الاجتماعية.

وأضاف، أن النيابة العامة تدرس كل الحالات التى قدمت تظلمات، لفحص حالتها القانونية وبيان طبيعة الجرائم المسندة إليهم، مع العمل على سرعة الإفراج عن الطلاب حال توافر الشروط القانونية وعدم تورطهم فى وقائع جنائية.

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