مباحث المحلة تكشف غموض مقتل صاحب مصنع نسيج داخل شقة بمنشية مبارك

نجح ضباط المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية فى كشف غموض مقتل صاحب مصنع نسيج داخل شقة بمنطقة منشية مبارك دائرة مركز المحلة، بعد العثور على جثته بها جرح طعنى بالرقبة، بعد أن طعنه نجل صاحبة الشقة فور مشاهدته له مع شقيقته داخل الشقة فسدد له طعنة أودت بحياته وفر وبرفقته والدته وشقيقته هاربين.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داوود مأمور مركز شرطة المحلة بضبط المتهمين بقتل المجنى عليه "عاصم.إ.ب" صاحب مصنع نسيج بقرية محلة أبو على دائرة المركز، وكشفت تحريات فريق البحث برئاسة العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب أحمد دبيس معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، وجود علاقة عمل وشراكة فى تسويق العقارات بين القتيل وسيدة تدعى "منى.ح.ع" وتمكن من خلالها فى الارتباط بعلاقة عاطفية بابنتها "مريم.م.ع.ر" وظل يتردد عليها داخل شقتها، ويوم الواقعة رافقها داخل شقتها وحضر شقيقها "مايكل" بشكل مفاجئ وفتحت له شقيقته باب الشقة وظهرت عليها علامات الارتباك، ما أثار الشك فى نفسه وظل يبحث فى غرف الشقة واكتشف اختباء القتيل فى المطبخ فأحضر المتهم سكينا وسدد له طعنة فى الرقبة ولقى مصرعه فى الحال وفر المتهم ووالدته وشقيقته هاربين.

وبتضييق الخناق عليهم تم ضبط المتهم بميدان رمسيس بالقاهرة ووالدته بمدينة بلقاس وشقيقته بمدينة ميت غمر، تحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر حجزهم وعرضهم صباح باكر لاستكمال التحقيقات.