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اليوم.. محاكمة 13 متهما فى قضية "مقتل حارس محافظ البنك المركزى"

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اليوم.. محاكمة 13 متهما فى قضية "مقتل حارس محافظ البنك المركزى" اليوم.. محاكمة 13 متهما فى قضية "مقتل حارس محافظ البنك المركزى"
تنظر اليوم الخميس الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود علاء، و المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، محاكمة 13 شخص لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزى، هشام رامزالسابق، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علوانى ومحمد حلمى وكلاء النيابة.

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مصر 365