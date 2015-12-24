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نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بعيد زواجهما الرابع

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الأربعاء 23-12-2015 18:42

عايد النجمان اللبنانيان يوسف الخال ونيكول سابا بعضهما بمناسبة عيد زواجهما الرابع، عبر موقعيهما الخاص على "إنستقرام"، من خلال نشر كل واحد منهما، صورة ثنانية لهما، مرفقة بتعليق، يتضمن شعور كل واحد منهما تجاه الآخر وأمنياته في هذه المناسبة.
نيكول سابا كتبت لزوجها يوسف "سنة زواج رابعة سعيدة يا حبي وشريكي وصديقي واخي وابي ونجمي وتوأم روحي وكل شيء في حياتي.. معا نحن أقوياء إلى الأبد".
أما يوسف فعلق تحت الصورة"1460 يوم زواج ...اول يوم مثل اليوم.. ما في شي تغير...كل شي تطور وان شاء الله المستقبل لحبنا منوّر".
يشار إلى أن يوسف ونيكول، أنجبا طفلة أسمياها نيكول، وهي ثمرة حبهما وزواجهما.

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سيدتي