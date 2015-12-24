تطبيق Kim Kardashian الجديد يحطم Apple ويهدّد الخصوصية

يبدو أن عام 2015 كان عام emoji أيّ الرموز التعبيرية، وبعد أيام يبدأ العام الجديد على دوي هائل للتطبيق المذكور، لكن بلمسة خاصة من لمسات Kim Kardashian السحرية والمثيرة.

فقد أحدث إصدار تطبيق نجمة تلفزيون الواقع، Kimoji مخاوف كبيرة لدى محبي التطبيقات لها علاقة بالخصوصية، بالرغم من الشعبية الكبيرة التي كوّنها هذا التطبيق والإقبال الشديد على تحميله بعد وقت قصير من إطلاقه يوم الاثنين.

فهذا البرنامج يعمل على جمع أي شيء يكتبه المستخدم أو تمّت كتابته في الماضي، بما في ذلك تفاصيل بطاقة الإئتمان الخاصة بالمشترك، مما أدى إلى مخاوف من أن المعلومات السرّية الخاصة بالمستخدمين ستكون في خطر.

والجدير بالذكر أن المستخدم، وقبل تحميل Kimoji على هاتفه، تظهر أمامه رسالة قصيرة تحذّره من الإقدام على عملية التنزيل، خوفاً من تسريب معلومات خاصة وهامّة تتعلّق برقم بطاقة الإئتمان وحتى عنوان المنزل خاصته.

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات وكلفة مبلغ 1,99 دولار لتحميل التطبيق، لم يتردّد بعضهم من استخدامه بعد أن قرّرت Kardashian إطلاقه بطلب مشدّد من متتبعيها ومحبّي التطبيقات.

نجمة تلفزيون الواقع والأم الحديثة التي أنجبت إبنها Saint قبل أسبوعين، سعيدة بإنجازها الجديد، حتى أنها غرّدت على تويتر متوجّهة الى شركة Apple الذي سحقها التطبيق الجديد قائلة:

" إنني آسفة لأنني حطمت تطبيق Apple. أنا لا أصدق أن عدداً كبيراً من المعجبين قاموا وحمّلوا تطبيق Kimojis وأثّروا بالتالي على سريّة نظامكم".

أما من ناحية الشكاوى التقنية التي واجهت Kim من أن التطبيق لا يعمل وأن الرموز والرسومات لا تظهر وغيرها من شكاوى المستخدمين الجدد، سارعت Kardashian وطمأنت متتبعيها بأن فريق العمل الفني والتقني يعمل بجهد على تحسين القضايا العالقة بالنسبة الى هذا التطبيق، وأنه يكرّس وقته لجعل البحث عن هذا التطبيق أسرع.

kim kardashian تطلق موقعها الرسمي