ماجد المهندس يدعم العراقي علي يوسف من فريق عاصي الحلاني

دعا الفنان ماجد المهندس "الفانز" عبر صفحته الرسمية على "انستقرام" للتصويت للمشترك علي يوسف من فريق زميله الفنان عاصي الحلاني، في محاولة منه لدعم ابن بلده.

عاصي الحلاني كتب الى ماجد قائلاً" شكرا على دعمك وبيشرفني غني من ألحانك".

يشار إلى أن برنامج "ذا فويس" شارف على نهايته، وستكون حلقة السبت هي آخر حلقاته، حيث وصلت المنافسة إلى أوجها بين أربعة مشتركين من فريق عاصي الحلاني وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر للفوز باللقب.