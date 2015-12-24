عودة محمد منير للتمثيل مهددة بالإيقاف

يبدو أن مشروع المسلسل التليفزيوني للمطرب محمد منير قد لا يرى النور أو لن يلحق على الأقل بالعرض في شهر رمضان القادم.

السبب يعود إلى اعتذار السينارست وليد يوسف عن استكمال كتابة العمل الذي كان قد بدأ فعلياً في كتابته وانتهى تقريباً من كتابة خمس حلقات منه إلا أنه اعتذر ورفض الإعلان عن أي أسباب مكتفياً بالقول إن الشركة المنتجة لمحمد فوزي هي التي ستعلن التفاصيل والأسباب.

المسلسل كان من المزمع أن يقوم بإخراجه شريف صبري ويعد بمثابة العودة للفنان محمد منير إلى التمثيل بعد غياب حوالي 18 عام.ِ

بعد تأجيل حفله للمرة الثانية من يهدد محمد منير؟