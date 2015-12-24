دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها وتكشف عن هدية غالية
الأربعاء 23-12-2015 21:07
بعد مرور عامين على زواج الفنانة المغربية دنيا بطمة، احتفلت بعيد زواجها الثاني من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك على طريقتها الخاصة.
ونشرت على صفحتها على "انستغرام" مقطع فيديو للقطات من حفل زفافها وعلقت عليه: "اليوم هو أجمل يوم في حياتي.. هو عيد زواجي بأروع إنسان كل عام وأنت حبيبي وكل دنيتي".
وأضافت "الله يحفظك لي ولا يحرمني منك يا غالي، احبك.. والله يحمينا من كل شر وعين ما تصلي عالنبي شكرا لكم أحبابي عل التصميم.. وتبقى لي".
وكانت خريجة اراب ايدول قد تلقت هدية مميزة، شاركت صورتها على صفحتها وهي عبارة عن تلفون هدية من شركة مطلي ذهب بالإضافة إلى أحجار الشوروفسكي وجلد الأفعى وعليه صورتها.
رابط الفيديو :
اليوم هو اجمل يوم في حياتي ...هو عيد زواجي بأروع إنسان 💏💑👫كل عام وانت حبيبي وكل دنيتي ،الله يحفظك لي ولا يحرمني منك يا غالي 😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️احبك@mmohdalturk والله يحمينا من كل شر وعين ما تصلي عالنبي 💌💌💌💌🎉🎊🎁💝 🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜👪🙊👼👶🐣🐣شكرا لكم احبابي عل التصميم ❤ وتبقى لي.
اليوم هو اجمل يوم في حياتي ...هو عيد زواجي بأروع إنسان 💏💑👫كل عام وانت حبيبي وكل دنيتي ،الله يحفظك لي ولا يحرمني منك يا غالي 😍😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️احبك@mmohdalturk والله يحمينا من كل شر وعين ما تصلي عالنبي 💌💌💌💌🎉🎊🎁💝 🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜👪🙊👼👶🐣🐣شكرا لكم احبابي عل التصميم ❤ وتبقى لي.
رابط الهدية التي توصلت بها دنيا:
بنننات وصل تلفوني هدية من شركة @vip.touch.design مطلي ذهب بالإضافة إلى أحجار الشوارفسكي وجلد الافعى وعليه صورتي أهم شي 😉😍😗 اروع شركة الصراحة عملكم كله إثقان ودقة وإبداع وتميز شكرا لكم جزيل الشكر مبدعين الصراحة😍❤👍#شركة_الابداع#vip_touch يعطيكم الف عافية على تعاملكم الراقي كلكم ذوق 👍
بنننات وصل تلفوني هدية من شركة @vip.touch.design مطلي ذهب بالإضافة إلى أحجار الشوارفسكي وجلد الافعى وعليه صورتي أهم شي 😉😍😗 اروع شركة الصراحة عملكم كله إثقان ودقة وإبداع وتميز شكرا لكم جزيل الشكر مبدعين الصراحة😍❤👍#شركة_الابداع#vip_touch يعطيكم الف عافية على تعاملكم الراقي كلكم ذوق 👍