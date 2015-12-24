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دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها وتكشف عن هدية غالية

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الأربعاء 23-12-2015 21:07

بعد مرور عامين على زواج الفنانة المغربية دنيا بطمة، احتفلت بعيد زواجها الثاني من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك على طريقتها الخاصة.


ونشرت على صفحتها على "انستغرام" مقطع للقطات من حفل زفافها وعلقت عليه: "اليوم هو أجمل يوم في حياتي.. هو عيد زواجي بأروع إنسان كل عام وأنت حبيبي وكل دنيتي".


وأضافت "الله يحفظك لي ولا يحرمني منك يا غالي، احبك.. والله يحمينا من كل شر وعين ما تصلي عالنبي شكرا لكم أحبابي عل التصميم.. وتبقى لي".


وكانت خريجة اراب ايدول قد تلقت هدية مميزة، شاركت صورتها على صفحتها وهي عبارة عن تلفون هدية من شركة مطلي ذهب بالإضافة إلى أحجار الشوروفسكي وجلد الأفعى وعليه صورتها.

 

رابط الفيديو :

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رابط الهدية التي توصلت بها دنيا:

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سيدتي

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