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رنا شميس تكره الرجال

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الأربعاء 23-12-2015 21:34

بدأت الممثلة السورية رنا شميس تصوير أولى مشاهدها في مسلسل " لست جارية " للكاتب فتح الله عمر والمخرج ناجي طعمي .
وتؤدي رنا في العمل شخصية منى وهي تملك موقفاً عدائياً مسبقاً من الرجال ورغم أن الشاب " رائد " الذي يؤدي دوره مجد حنا يقع في حبها ويتمسك بها ويحاول مساعدتها في تجاوز هذه المشكلة فهي تحاول إيذاءه ومع ذلك يبقى متمسكاً بها .
وكانت رنا قد انتهت قبل مدة من تصوير أحد ادوار البطولة في خماسية " فوضى " ضمن مسلسل الخطايا الذي يتألف من ست خماسيات وهو من إخراج طارق سواح وتأليف سعيد حناوي وشاركت رنا في بطولة الخماسية إلى جانب كل من جيني اسبر وسعد مينا وروبين عيسى وغادة بشور .
المسلسل يتحدث في كل سلسلة عن ضحية ارتكبت خطأ ما بسبب الظروف المحيطة بها ، كما يتطرق إلى الحديث عن الغش والخداع والجوع والفقر، وعن أولئك الذي يتسترون بالدين لتحقيق غايات شخصية مختلفة، ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي و الواتس أب في الحياة الزوجية. والشباب الذين يتصيدون الفتيات عبر تلك المواقع. وعن الشرخ الكبير بين جيل الآباء والأبناء.

 

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