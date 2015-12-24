أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سلاف فواخرجي اعتذرت من هاني رمزي واختارت كشف سر الجريمة

Google+ Print

الأربعاء 23-12-2015 22:34

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي أنها لن تتواجد في بطولة العمل الكوميدي المصري " العريس رقم 13 " إلى جانب النجم المصري هاني رمزي ولم تكشف سلاف أسباب اعتذارها عن العمل .
بينما علم " سيدتي نت " أن سلاف اعتذرت أيضاً عن العديد من الأعمال منها مسلسل البيئة الشامية " خاتون " بالإضافة إلى مسلسل " عطر الشام " و مسلسل " الطواريد " .


ولكن سلاف اختارت أن تطل على جمهورها من خلال بطولة مسلسل " احمر " للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج جود سعيد والذي سينطلق تصويره خلال شهر يناير القادم حيث تؤدي سلاف دور البطولة في المسلسل حيث ستقدم دور "سماح" وهي صحافية، ومذيعة تشهد جريمة قتل بحارتها، وتعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة من خلال تحقيق صحفي، بينما تعيش قصّة حب عاصفة، ويكون لتلك الحادثة تأثير كبيرٌ عليها، حيث تمّر بنقاط تحوّل كبيرة، في حياتها الشخصيّة، ومسيرتها المهنيّة.


ستجسّد سلاف الشخصية النسائية الأبرز في مسلسل "أحمر" لـ موسم دراما رمضان 2016، وهو ثاني عمل يجمع بينها وبين والمخرج جود سعيد، بعد الفيلم السينمائي "بانتظار الخريف" " إنتاج المؤسسة العامّة للسينما و مؤسسة أدامز برودكش "، الذي فاز مؤخراً بجائزة أفضل فيلم عربي بالدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.


وعلم " سيدتي نت " أن سلاف تقرأ العديد من المسلسلات السورية والمصرية حيث أنها على الأرجح ستتواجد بعمل درامي مصري بعد اعتذارها عن " العريس رقم 13 " وربما سيكون هو مسلسل " شجرة الدر " المؤجل منذ أكثر من موسم .

 

كيف تقيّم سلاف فواخرجي زميلاتها؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي