سلاف فواخرجي اعتذرت من هاني رمزي واختارت كشف سر الجريمة

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي أنها لن تتواجد في بطولة العمل الكوميدي المصري " العريس رقم 13 " إلى جانب النجم المصري هاني رمزي ولم تكشف سلاف أسباب اعتذارها عن العمل .

بينما علم " سيدتي نت " أن سلاف اعتذرت أيضاً عن العديد من الأعمال منها مسلسل البيئة الشامية " خاتون " بالإضافة إلى مسلسل " عطر الشام " و مسلسل " الطواريد " .



ولكن سلاف اختارت أن تطل على جمهورها من خلال بطولة مسلسل " احمر " للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج جود سعيد والذي سينطلق تصويره خلال شهر يناير القادم حيث تؤدي سلاف دور البطولة في المسلسل حيث ستقدم دور "سماح" وهي صحافية، ومذيعة تشهد جريمة قتل بحارتها، وتعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة من خلال تحقيق صحفي، بينما تعيش قصّة حب عاصفة، ويكون لتلك الحادثة تأثير كبيرٌ عليها، حيث تمّر بنقاط تحوّل كبيرة، في حياتها الشخصيّة، ومسيرتها المهنيّة.



ستجسّد سلاف الشخصية النسائية الأبرز في مسلسل "أحمر" لـ موسم دراما رمضان 2016، وهو ثاني عمل يجمع بينها وبين والمخرج جود سعيد، بعد الفيلم السينمائي "بانتظار الخريف" " إنتاج المؤسسة العامّة للسينما و مؤسسة أدامز برودكش "، الذي فاز مؤخراً بجائزة أفضل فيلم عربي بالدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.



وعلم " سيدتي نت " أن سلاف تقرأ العديد من المسلسلات السورية والمصرية حيث أنها على الأرجح ستتواجد بعمل درامي مصري بعد اعتذارها عن " العريس رقم 13 " وربما سيكون هو مسلسل " شجرة الدر " المؤجل منذ أكثر من موسم .

كيف تقيّم سلاف فواخرجي زميلاتها؟