رشيد عساف يعتذر عن أحمر ويتزوج من ثلاث نساء

أكد النجم السوري رشيد عساف في حديث خاص لـ " سيدتي نت " أنه اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل " احمر " للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي و إخراج جود سعيد في أولى تجاربه الدرامية بعد شهرته الواسعة على صعيد السينما .

رشيد عساف الذي كشف حصرياً لـ " سيدتي نت " خبر اعتذاره عن المسلسل أرجع سبب اعتذاره إلى أنه لم يجد نفسه في العمل حسب تعبيره وقال : بصراحة لم احد نفسي في العمل فاعتذرت عنه وكان هناك حديث عن تعديلات وتغييرات إلا أن الأمور لم تجري كما كانت رؤيتي للشخصية فقدمت اعتذري للمخرج و للشركة المنتجة " سما " التي أكن لها كل الاحترام و التقدير وإنشاء الله تجمعنا أعمال في المستقبل " .



ويضم مسلسل أحمر على قائمة أبطاله مجموعة من النجوم وفي مقدمتهم عباس النوري و سلاف فواخرجي .



هذا ويتابع رشيد عساف حالياً تصوير دور البطولة في مسلسل البيئة الشامية " عطر الشام " للكاتب مروان قاووق و المخرج محمد زهير رجب حيث يؤدي شخصية الزعيم " أبو عامر " وعنها قال في حديثه لـ " سيدتي نت " : هو كبير حارة " حي القصب " و زعيمها حيث يأخذ على عاتقه حماية حارته وأهلها من المستعمر الفرنسي بالإضافة إلى مساعدة أهل الحارة و حل مشاكلهم ".



وأضاف : " أبو عامر متزوج من ثلاث نساء وهو ما يضيف الكثير من القصص للعمل الذي يحوي مجموعة من الحكايا الشعبية المرغوبة من قبل الجمهور ".



يشار إلى أن عطر الشام يتألف من ستين حلقة وهو من إنتاج شركة قبنض حيث سيعرض جزئه الأول في شهر رمضان المبارك القادم .

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