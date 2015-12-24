أرقام في الجول – 5علامات يحققها الزمالك لأول مرة بعد اكتساح المحلة

سحق الزمالك ضيفه غزل المحلة بخماسية نظيفة.. ومعها حقق خمسة أرقام لأول مرة في مسيرته بالمسابقة.

وسجل أحمد حسن مكي هدفين ومحمود كهربا ومحمد كوفي فيما بدأ الخماسية مصطفى كالوشا بالخطأ في مرماه.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام حققها الزمالك لأول مرة بإسقاطه المحلة.

1) المحلة والخماسية

للمباراة الخامسة في تاريخ الفريقين يسجل الزمالك خمسة أهداف على الأقل في شباك "الفلاحين" وبات المحلة ثاني أكثر الفرق تلقى هزيمة بخماسية على الأقل من الفارس الأبيض بعد المصري (7 هزائم).

وذلك في تاريخ مواجهات الزمالك ضد الفرق الجماهيرية بمختلف البطولات المحلية.

أول مباراة في تاريخهما معا انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 5-2 موسم 1956 ثم 6-1 موسم 1957 ثم 5-0 في 2002-2003 والانتصار بنتيجة 6-1 في 2011 قبل الفوز الخامس على ممثل محافظة الغربية.

2) ثنائية مكي

سجل أحمد حسن مكي أول ثنائية له بقميص الزمالك منذ انضمامه من حرس الحدود في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

وبشكل عام أحرز مكي (هدفان على الأقل) من قبل أربع مرات بقميص حرس الحدود.. وشهدت شباك غزل المحلة الثنائية الخامسة له في الدوري المصري.

3) معدل أهداف كهربا

سجل محمود كهربا جناح الزمالك هدفه العاشر بالقميص الأبيض في أول 17 مباراة لعبها نجم إنبي السابق وصنع ثلاثة أهداف.

معدل أهداف كهربا هو الذي يحققه اللاعب لأول مرة في مسيرته.. وهي أفضل انطلاقة للاعب بقميص الزمالك منذ عمرو زكي في موسم 2006-2007.

4) أحمد حمودي

صنع أحمد حمودي هدفا لأول مرة مع الزمالك في الدوري المصري بتمريره كرة الهدف الرابع لمحمود كهربا.

وساهم بالكعب لعمر جابر في الهدف الأول الذي سدد في جسد الحارس وارتدت إلى صدر مصطفى كالوشا وسكنت شباكه.

5) مصطفى كالوشا

سجل مصطفى كالوشا أول هدف في تاريخه بالدوري المصري.. لكن من حظه السيء في شباك فريقه غزل المحلة. (طالع التفاصيل)