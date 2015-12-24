سانتوس يتهم برشلونة بالتهرب من دفع مستحقات ' ترشح نيمار للكرة الذهبية '

(إفي): أكد سانتوس البرازيلي في بيان إن برشلونة يسعى للـ"تشويش" لعدم سداد مكافأة بقيمة مليوني يورو تم الاتفاق عليها في حالة ترشح لاعبه السابق نيمار في القائمة النهائية للكرة الذهبية.

ويشير سانتوس إلى خطاب يفترض أن برشلونة أرسله له ولكن النادي البرازيلي ينفي تسلمه، حيث يقول النادي الكتالوني فيه وفقا لوسائل الاعلام إنه لن يدفع هذه المكافأة طالما استمر النزاع بين الناديين أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص قيمة صفقة نيمار.

ويقول برشلونة إنه لا يمكنه دفع مكافأة مقرر في بند بعقد يوجد نزاع فيه أمام (فيفا) بناء على شكوى من سانتوس.

ويرى سانتوس أن هذا الأمر يعد "مثالا واضحا على الإخلا بالتعاقد" من قبل برشلونة والذي يستخدم "موانع غير موجودة في الحقيقة" لرفض الدفع.

واعتبر النادي البرازيلي أن برشلونة "يخلق سحاب من الدخان لمحاولة تجنب التزاماته المبرمة في العقد".

وذكر سانتوس بأنه نقل حقوق نيمار لبرشلونة في مايو 2013 مقابل 17.1 مليون يورو في عقد يتضمن بندا يستوجب دفع مليوني يورو في حالة وصول اللاعب للقائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية.

وأوضح النادي أنه بسبب العملية القضائية التي يواجهها برشلونة في إسبانيا بسبب مخالفات في التعاقد مع نيمار، أدرك أن النادي الإسباني دفع في الواقع 80 مليون يورو لانتقال اللاعب.

وتابع سانتوس "في ضوء ما سبق ولأن النادي هو الوحيد الذي يحق له تلقي مبالغ مالية بسبب عملية نقل حقوق اللاعب، فإنه رفع دعوى أمام (فيفا) للمطالبة بتعويض يساوي الفارق بين 17.1 مليون يورو حصل عليها والمبلغ الذي دفعه برشلونة لأطراف ثالثة لانتقال اللاعب".

ويؤكد النادي أن برشلونة لا يمكنه استخدام هذا الأمر كعذر للاخلال بالبند المتعلق بنيمار والترشح للكرة الذهبية.