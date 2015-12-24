دروجبا يعود إلى تشيلسي؟

يبدو أن الفيل الإيفواري ديديه دروجبا على بعد خطوات من العودة لناديه القديم تشيلسي، وفقا لما ألمح له ناديه إمباكت مونتريال الكندي.

ويلعب دروجبا بقميص النادي الكندي منذ وقع على عقود انضمامه للفريق الذي يلعب في الدوري الأمريكي يوليو الماضي بعد انتهاء رحلته الثانية مع البلوز التي استمرت لموسم واحد.

وقال النادي الكندي يوم الأربعاء في ثلاث تغريدات كتبها عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: "نحن حاليا على اتصال مع دروجبا وتشيلسي، ونبذل كل ما في وسعنا لبقاءه معنا في عام 2016".

"نحن نتفهم تعلقه بناديه السابق ورغبته في مساعدتهم، ونحن على استعداد لاستيعاب ذلك".

وأشارت عدة تقارير إنجليزية أن جوس هيدينك المدير الفني المؤقت لتشيلسي طلب من إدارة النادي إعادة دروجبا لجدران ساتمفورد بريدج من أجل العمل في منصب مساعد المدرب.

وأتم النادي الكندي بيانه "هدفنا هو أن يلعب دروجبا معنا لموسم آخر، كما هو متفق عليه في عقده. هذا الوضع الحالي خارج إيدينا".

وكان دروجبا قد تواجد بصحبة هيدينك ورومان إبراموفيتش مالك ورئيس تشيلسي في المدرجات بمباراة الزرق الأخيرة ضد سندرلاند قبل أيام.