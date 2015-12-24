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محافظ الدقهلية: توفير 50 "كشك" للشباب بالمجان لبيع السلع الغذائية

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محافظ الدقهلية: توفير 50 "كشك" للشباب بالمجان لبيع السلع الغذائية محافظ الدقهلية: توفير 50 "كشك" للشباب بالمجان لبيع السلع الغذائية
أعلن حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، توجيهه لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتوفير 50 كشك توزع على الشباب بالمجان، بنطاق الـ21 مركزا بالمحافظة، لتكون منافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم لمساندة الشباب ومحدودى الدخل، فى مواجهة ظروف وأعباء الحياة.

وأوضح المحافظ، أن هذه الأكشاك ستوزع بالمجان نظير رسوم تراخيص بسيطة، وذلك للشباب وخريجى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب الظروف القاسية.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، مع الإعلامي عزمي مجاهد، على قناة "العاصمة"، أنه قام بذلك تلبية لمطالب المواطنين المشروعة والسعى الدائم لتبسيط كل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين مع استبعاد المعرقلين والفاسدين الباحثين عن مطامع ومصالح شخصية.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مديرية التضامن وإدارة التنمية البشرية، ورئيس الوحدة المحلية، لوضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فى مستحقى تلك المنافذ من الشباب، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال أسبوع من تاريخ تحديد الأماكن المخصصة لإقامة المنافذ المشار إليها.

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مصر 365