شرطة التموين تضبط 90ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها فى الأسواق.

وكانت معلومات وردت للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها وجود مخازن بداخلها مسلتزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى، وتم إعداد حملة أمنية مكبرة ، نجحت فى ضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

- القبض على صاحب مخزن لحيازته 88 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالساحل

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