"البحوث الفلكية": ما تردد عن تعرض مصر لزلزال مدمرعام 2016 "تنجيم"

قال الدكتور أبوالعلا أمين، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما تردد، على لسان أحد مفسرى الأبراج، حول حدوث زلزال مدمر فى مصر غير صحيح ولا يعتمد على أساس علمى وأقرب للتنجيم.

وأضاف أمين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنبؤ بالزلازل فى حد ذاته غير صحيح، مشيرا إلى أن قوة الزلازل التى تحدث في مصر دائما ضعيفة إلى متوسطة ولا تتخطى ذلك .

معهد الفلك:احتفال المسلمين بالمولد النبوى مرتين بـ2015 ويتكرر بعد 33 عاما