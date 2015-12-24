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«صحة حائل» تدشن مؤتمر حديثي الولادة

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«صحة حائل» تدشن مؤتمر حديثي الولادة «صحة حائل» تدشن مؤتمر حديثي الولادة
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تكريم أحد المشاركين بالمؤتمر الطبي (عدسة/ فهد المديني)

حائل - خالد العميم

    دشن د. عبدالمحسن العمّار المدير العام لصحة حائل فعاليات «مؤتمر حديثي الولادة الأول» الذي نظمه مستشفى الولادة والأطفال في حائل.

وكشف الأخصائي سعود الشبلي مدير مستشفى الولادة والأطفال، عن معاناة المستشفى في استقطاب الخبرات في مجال حديثي الولادة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى ربط الوحدة بأحد المستشفيات التخصصية في الرياض عن طريق الاتصال المرئي.

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