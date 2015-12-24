العثيم: الخطاب الملكي أكد تعزيز المكتسبات والارتقاء بالوطن وخدمة المواطنين

أشاد الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ألقاه أمام مجلس الشورى في فاتحة أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس.

وقال العثيم إن الخطاب جاء شاملا وتناول قضايا إستراتيجية عن سياسة المملكة الداخلية والخارجية وما حققته من إنجازات، كما أن الخطاب استلهم هموم المواطنين وعبر عن رغباتهم وتطلعاتهم واستشرافهم للمستقبل بكل الثقة والاطمئنان فضلا عن تعزيز المكتسبات ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي وخدمة مواطنيه.

وبين العثيم أن خطاب خادم الحرمين -أيده الله- حمل بشائر من الخير والطمأنينة، ورسم معالم الطريق، وأبرز اهتمامات الدولة وسعيها المتواصل من أجل تعزيز مسيرة التنمية والعطاء في كل القطاعات.

وأشار العثيم إلى أن الخطاب المبارك أكد على ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ عهد الملك المؤسس والعهود التي تلت مرحلة التأسيس على المستويين الداخلي والخارجي .

ونوه العثيم إلى أن الخطاب الحكيم لخادم الحرمين الشريفين عبر عن وعي القيادة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وأكد الدور المنتظر للمملكة العربية السعودية في تنقية الأجواء ونشر ثقافة السلام وتحقيق الأمن والأمان بحكم ثقلها الإقليمي والدولي وعلاقاتها المتميزة مع كل شعوب العالم.

وختم العثيم حديثه بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهم الله".