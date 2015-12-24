أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العثيم: الخطاب الملكي أكد تعزيز المكتسبات والارتقاء بالوطن وخدمة المواطنين

Google+ Print
العثيم: الخطاب الملكي أكد تعزيز المكتسبات والارتقاء بالوطن وخدمة المواطنين العثيم: الخطاب الملكي أكد تعزيز المكتسبات والارتقاء بالوطن وخدمة المواطنين

    أشاد الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ألقاه أمام مجلس الشورى في فاتحة أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس.

وقال العثيم إن الخطاب جاء شاملا وتناول قضايا إستراتيجية عن سياسة المملكة الداخلية والخارجية وما حققته من إنجازات، كما أن الخطاب استلهم هموم المواطنين وعبر عن رغباتهم وتطلعاتهم واستشرافهم للمستقبل بكل الثقة والاطمئنان فضلا عن تعزيز المكتسبات ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي وخدمة مواطنيه.

وبين العثيم أن خطاب خادم الحرمين -أيده الله- حمل بشائر من الخير والطمأنينة، ورسم معالم الطريق، وأبرز اهتمامات الدولة وسعيها المتواصل من أجل تعزيز مسيرة التنمية والعطاء في كل القطاعات.

وأشار العثيم إلى أن الخطاب المبارك أكد على ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ عهد الملك المؤسس والعهود التي تلت مرحلة التأسيس على المستويين الداخلي والخارجي .

ونوه العثيم إلى أن الخطاب الحكيم لخادم الحرمين الشريفين عبر عن وعي القيادة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وأكد الدور المنتظر للمملكة العربية في تنقية الأجواء ونشر ثقافة السلام وتحقيق الأمن والأمان بحكم ثقلها الإقليمي والدولي وعلاقاتها المتميزة مع كل شعوب العالم.

وختم العثيم حديثه بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهم الله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة