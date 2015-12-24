الشرقية: 15 ألف متدرب من القطاعات العسكرية يلتحقون بحلقات التحفيظ

كشف الشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، عن التحاق 15 ألف متدرب من جميع القطاعات العسكرية في حلقات التحفيظ منذ انطلاقتها وحتى العام 1436ه، مؤكداً مضي الجمعية نحو تحسين هذه الدورات وتطويرها لا سيما أنها موجهة لفئة غالية على قلوبنا ألا وهم حماة الوطن حفظهم الله وحفظ وطننا من كل سوء.

وقال آل رقيب في ختام اللقاء الأول للمؤسسات المانحة بالقطاعات العسكرية أمس في الدمام، بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تسعى إلى تيسير تعليم كتاب الله فلهم منا جزيل الشكر وعاطر الثناء فجزاهم الله خيرا.

وبين أن هذا اللقاء جاء ليكون انطلاقة نحو التميز في العمل، ولنجمع المستفيد بالمانح ولنكون حلقة الوصل التي يجد من خلالها الداعم رافداً لما يقدم من بذل وعطاء، نسأل الله لنا ولهم القبول، مثمناً لجميع المؤسسات المانحة التي دعمت تلك الدورات.

وأشار آل رقيب إلى أن من ثمرات الدورات لمنسوبي الجهات الأمنية أثمر عن تخريج ما يقارب 150 إماماً ومؤذناً، وتأهيل أكثر من 15 معلماً لدورات التجويد والتلاوة بقطاع الحرس الوطني، وتحسين التلاوة والتجويد لما يقارب 15 ألف متدرب من مختلف مراكز التدريب التابعة للقطاعات العسكرية، مضيفاً بأن هذا العام تستهدف الجمعية إقامة خمس دورات ويتوقع أن يلتحق بها أكثر من ثلاثة آلاف متدرب.