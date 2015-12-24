رصد 1024 مخالفة على المنشآت النسائية بالشرقية

رصدت إدارة الرقابة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية 1024 مخالفة، خلال العام الهجري المنصرم، إثر جولات رقابية نفذنها على منشآت نسائية في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوّهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة.

وأفاد محمد بن عبدالعزيز المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة أن الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، لافتاً إلى أن عدد المخالفات خلال العام المنصرم تجاوز 1000 مخالفة، وكمية ما تمت مصادرته وإتلافه من المنتجات والمستحضرات والمواد مجهولة المصدر بلغت 1076 مستحضراً، كما تم تحرير 553 إنذاراً للمنشآت، إضافة إلى 327 تعهداً.

وذكر أن إجمالي الزيارات تجاوز 1833 زيارة للمنشآت، كان منها 11 جولة بناءً على شكاوى، فيما تم إغلاق 14 منشأة ستة منها في محافظة الخبر وثمانية في مدينة الدمام.

وكشف الصفيان أن مدينة الدمام احتلت المرتبة الأولى في عدد المخالفات حيث بلغت 659 مخالفة، بينما أُتلف 604 مستحضرات، موضحاً أن المخالفات ناجمة عن وجود نشاط مخالف كغرف المساج والحمام المغربي أو غرف لممارسة الرياضة واستديو تصوير، بالإضافة إلى تخريم الأذن والأنف أو وجود سكن للعاملات، وتكون المخالفات أيضاً بسوء النظافة أو وجود مواد مجهولة المصدر وانتهاء صلاحية منتجات التجميل.

وطالب النساء بالحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، محذراً من التعامل مع تجار الشنطة والباعة المتجولين.