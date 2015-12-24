مؤتمر عالمي في الطب الإشعاعي

مكة المكرمة - تركي السويهري

يفتتح د. عماد بن ياسين خياط المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالإنابة، مؤتمراً علمياً تحت عنوان «تحسين الجودة والسلامة في الطب الإشعاعي الحديث» اليوم (الخميس) في فندق «إيلاف جدة» رد سي مول.

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 16 ساعة تعليم طبي للمؤتمر، فيما بلغ عدد المسجلين 400 مشارك من الممارسين الصحيين في مجال الطب الإشعاعي.