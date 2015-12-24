أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم عيسى لـ"جنينة": صلى صلاة مودع وخد حبوب شجاعة وقول"مين سرق مصر"

Google+ Print
إبراهيم عيسى لـ"جنينة": صلى صلاة مودع وخد حبوب شجاعة وقول"مين سرق مصر" إبراهيم عيسى لـ"جنينة": صلى صلاة مودع وخد حبوب شجاعة وقول"مين سرق مصر"
أعرب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، عن استيائه من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتمادها على الأرقام والتجاوزات دون ذكر أسماء الفاسدين.

ووجه "عيسى"، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، رسالته للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلاً: "صلى صلاة مودع، وزور الحاج عبد الرحيم الزرقانى فى فيلم حبوب النفاق وخذ منه حبوب الشجاعة قبل رحيلك فى سبتمبر القادم، وقولنا من الفسدة والفاسدين ولا تقل حجم الفساد فى هذا العام 600 مليار جنيه، وتتوقف عن فضح من أفسد".

وتابع مستنكراً:"يعنى شغلتك تسم بدنا وتقول حاجات تفزع وتثير مليون علامة تعجب وتمشى، وتتوقف عن الكلام..دى جدعنة المركزى للمحاسبات!".

وواصل رسالته لـ"جنينة"، قائلاً:"أخاطب فيك ضمير القاضى، وأطلب منك شجاعة المستشار، وتطلع تقول للمصريين مين اللى سرق البلد ومين الحيتان الكبيرة وإلا نبطل العناوين الكبيرة".


>رئيس "المركزى للمحاسبات" فى أخطر تصريحات لـ"اليوم السابع".. 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015.. هشام جنينة: تأخرنا فى تقارير مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية.. وآخر التقارير كان عن فترة المعزول
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية