إبراهيم عيسى لـ"جنينة": صلى صلاة مودع وخد حبوب شجاعة وقول"مين سرق مصر"

أعرب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، عن استيائه من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتمادها على الأرقام والتجاوزات دون ذكر أسماء الفاسدين.

ووجه "عيسى"، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، رسالته للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلاً: "صلى صلاة مودع، وزور الحاج عبد الرحيم الزرقانى فى فيلم حبوب النفاق وخذ منه حبوب الشجاعة قبل رحيلك فى سبتمبر القادم، وقولنا من الفسدة والفاسدين ولا تقل حجم الفساد فى مصر هذا العام 600 مليار جنيه، وتتوقف عن فضح من أفسد".

وتابع مستنكراً:"يعنى شغلتك تسم بدنا وتقول حاجات تفزع وتثير مليون علامة تعجب وتمشى، وتتوقف عن الكلام..دى جدعنة المركزى للمحاسبات!".

وواصل رسالته لـ"جنينة"، قائلاً:"أخاطب فيك ضمير القاضى، وأطلب منك شجاعة المستشار، وتطلع تقول للمصريين مين اللى سرق البلد ومين الحيتان الكبيرة وإلا نبطل العناوين الكبيرة".

رئيس "المركزى للمحاسبات" فى أخطر تصريحات لـ"اليوم السابع".. 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015.. هشام جنينة: تأخرنا فى تقارير مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية.. وآخر التقارير كان عن فترة المعزول

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