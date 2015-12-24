أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شرطة التموين تضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى

Google+ Print
شرطة التموين تضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى شرطة التموين تضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى
تمكنت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية من ضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها فى الأسواق.

وكانت معلومات وردت للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها وجود مخازن بداخلها مسلتزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة الكبرى، وتم إعداد حملة أمنية مكبرة ، نجحت فى ضبط 90 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.


>- القبض على صاحب مخزن لحيازته 88 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالساحل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد