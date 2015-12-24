مجلس الأمن الدولى يرحب بخطة السلام فى ليبيا

>وافق مجلس الأمن الدولى، أمس الأربعاء، بالإجماع على قرار يؤيد عملية السلام فى ليبيا، مرحبا بخطة تشكيل حكومة وحدة وطنية فى الدولة التى مزقتها الحروب.

ووقعت الفصائل المتصارعة فى ليبيا على اتفاق سلام مدعوم من الأمم المتحدة طال انتظاره يوم الخميس الماضى، فى منتجع الصخيرات المغربى.

وأشاد المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، بالاتفاق ووصفه بــ "التاريخى"، ولكنه يواجه اختبارا صعبا من جانب الميليشيات المعارضة له على الأرض فى هذا البلد المضطرب.

واستغلت جماعات متطرفة ، من بينها تنظيم داعش، حالة الفوضى والصراعات فى ليبيا فى اعقاب الإطاحة بالزعيم الليبى السابق معمر القذافي، واستولت على أجزاء من البلاد.

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